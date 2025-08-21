Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Klappt es nach dem Oberlungwitzer 0:0 in Syrau für Jonas Kutzner (rechts) und seine Mitspieler am Sonntag daheim gegen Stollberg mit dem ersten Sieg?
Klappt es nach dem Oberlungwitzer 0:0 in Syrau für Jonas Kutzner (rechts) und seine Mitspieler am Sonntag daheim gegen Stollberg mit dem ersten Sieg? Bild: Bernd Genßen
Hohenstein-Ernstthal
Oberlungwitzer SV steht vor einem Derby mit mehreren Fragezeichen
Von Markus Pfeifer, Monty Gräßler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vor dem Heimspiel der Fußball-Landesklasse am Sonntag gegen Stollberg sind Prognosen schwierig. Fortschritt Lichtenstein und der Meeraner SV wollen parallel in Chemnitz punkten.

Im ersten Heimspiel der Saison gibt es für die Sachsenklasse-Fußballer des Oberlungwitzer SV gleich ein Derby: Zu Gast ist der Stollberger FC, der am Sonntag, 15 Uhr als amtierender Vizemeister auf den Platz an der Erlbacher Straße kommt. Schon in der vergangenen Saison waren die Erzgebirger der erste Heimspielgegner des OSV. Damals gab es ein...
