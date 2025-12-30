Ohne sie fliegt kein Ball: So viel ehrenamtliches Engagement steckt in den Heimspielen des BSV Sachsen Zwickau

Seitdem die Bundesliga-Handballerinnen in der Sparkassen-Arena auf Torejagd gehen, muss der Verein deutlich mehr Aufwand in Vor- und Nachbereitung stecken. „Freie Presse“ hat jetzt genauer hingeschaut.

Mehr aus Spaß, aber doch mit einem ernsten Hintergrund – so formulierte es Danilo Rabitz einmal in der Helfergruppe des BSV Sachsen Zwickau. „Ich würde auch den Fußboden mit aufbauen“, schrieb er da. Doch der Handballboden ist einer der ganz wenigen Dinge, die nicht in die Verantwortung der ehrenamtlichen Helfer des...