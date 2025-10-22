Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Fridtjof Petzold legt den vollen Fokus auf Olympia 2026. Den ersten Schritt dorthin hat er bei der Deutschen Meisterschaft in Inzell gemacht.
Fridtjof Petzold legt den vollen Fokus auf Olympia 2026. Den ersten Schritt dorthin hat er bei der Deutschen Meisterschaft in Inzell gemacht. Bild: Lutz Eisold
Werdau
Olympia 2026 im Blick: Crimmitschauer Eisschnellläufer macht auch ohne Meistertitel den ersten Schritt
Redakteur
Von Anika Zimny
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die nationalen Titelkämpfe am Wochenende in Inzell waren für Fridtjof Petzold die erste Bewährungsprobe für das große Karriereziel. Nicht nur er kann mit einem guten Gefühl in die Weltcups gehen.

Ein bisschen wurmten Fridtjof Petzold die drei Silbermedaillen des Wochenendes schon. Bei der traditionell im Oktober in Inzell stattfindenden Deutschen Meisterschaft stand der Eisschnellläufer des Crimmitschauer Polizeisportvereins (CPV) sowohl über 5000 und 10.000 Meter als auch im Massenstart auf dem Treppchen, musste immer aber einem...
