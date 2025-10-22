Olympia 2026 im Blick: Crimmitschauer Eisschnellläufer macht auch ohne Meistertitel den ersten Schritt

Die nationalen Titelkämpfe am Wochenende in Inzell waren für Fridtjof Petzold die erste Bewährungsprobe für das große Karriereziel. Nicht nur er kann mit einem guten Gefühl in die Weltcups gehen.

Ein bisschen wurmten Fridtjof Petzold die drei Silbermedaillen des Wochenendes schon. Bei der traditionell im Oktober in Inzell stattfindenden Deutschen Meisterschaft stand der Eisschnellläufer des Crimmitschauer Polizeisportvereins (CPV) sowohl über 5000 und 10.000 Meter als auch im Massenstart auf dem Treppchen, musste immer aber einem...