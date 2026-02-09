MENÜ
Zwei Silbermedaillen holte Ute Klawonn bei Olympischen Winterspielen.
Bild: Udo Hentschel
Zwei Silbermedaillen holte Ute Klawonn bei Olympischen Winterspielen.
Zwei Silbermedaillen holte Ute Klawonn bei Olympischen Winterspielen. Bild: Udo Hentschel
Zwickau
Olympia in Italien: Warum Ex-Rodlerin Ute Klawonn vor den Winterspielen ein wenig wehmütig wird
Von Udo Hentschel
Zweimal holte die heute 71-Jährige bei den Winterspielen im Eiskanal eine Silbermedaille. Nach der Karriere zog sie aus Zwickau weg, die Daumen drückt sie den Sportlern aus der Region aber bis heute.

Es habe keines Aufrufs bedurft, um zum Rodeln zu kommen, erinnert sich Ute Klawonn. „Wenn Schnee lag, ging’s nach der Schule auf den Windberg. Weil die Bahn beleuchtet war, sind wir bis weit in die Dunkelheit gerodelt“, erzählt die heute 71-Jährige. Als schließlich die „Freie Presse“ von einem geplanten Wettrodeln am 22. Januar 1966...
