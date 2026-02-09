Olympia in Italien: Warum Ex-Rodlerin Ute Klawonn vor den Winterspielen ein wenig wehmütig wird

Zwickau
Zweimal holte die heute 71-Jährige bei den Winterspielen im Eiskanal eine Silbermedaille. Nach der Karriere zog sie aus Zwickau weg, die Daumen drückt sie den Sportlern aus der Region aber bis heute.
Es habe keines Aufrufs bedurft, um zum Rodeln zu kommen, erinnert sich Ute Klawonn. „Wenn Schnee lag, ging’s nach der Schule auf den Windberg. Weil die Bahn beleuchtet war, sind wir bis weit in die Dunkelheit gerodelt“, erzählt die heute 71-Jährige. Als schließlich die „Freie Presse“ von einem geplanten Wettrodeln am 22. Januar 1966...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.