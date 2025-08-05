Optimale Kulisse zum Abschluss der Lichtensteiner Beachvolleyballserie: Organisator denkt über Zugabe nach

Am Sonntag zeigte eine Zweitligaspielerin bei dem Mixed-Turnier ihr Können. In ein paar Wochen startet die Vorbereitung in der Halle.

Es war zwar kein optimales Beachvolleyball-Wetter, aber funktioniert hat trotzdem alles gut. Beim Mixed-Turnier von Fortschritt Lichtenstein auf der Anlage an der ehemaligen Jugendherberge spielten am Sonntag 16 Teams mit. „Das ist die optimale Größe“, freute sich Organisator Sascha Grieshammer. Im Juli hatte er noch ein Turnier absagen...