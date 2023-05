Paukenschlag bei RB Zwickau: Rollis steigen in die 1. Liga auf

Paukenschlag bei den Zwickauer Rollstuhlbasketballern: Wie der Verein am Montag bekannt gab, steigt die Mannschaft nun doch in die 1. Bundesliga auf. Im März noch verpasste RB Zwickau im Halbfinale der 2. Bundesliga denkbar knapp den Einzug ins Endspiel. Im Duell mit RSV Bayreuth fehlte den Westsachsen am Ende ein Punkt. Doch weil die Bayreuther...