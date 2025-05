Paukenschlag in der Westsachsenliga: Zwei der fünf Topvereine wollen gar nicht aufsteigen

Die Bestätigung des Kreisverbandes Fußball Zwickau liegt vor: Am Dienstag und Mittwoch hat je eine Mannschaft ihren Aufstiegsverzicht für die Landesklasse erklärt. Was heißt das für den Rest der Saison?

Der Saisonendspurt in der Fußball-Westsachsenliga, in der noch sieben Spieltage auszutragen sind, wird doppelt spannend. Denn der Kampf um den Kreismeistertitel und der Kampf um den Aufstieg in die Landesklasse könnten sich möglicherweise als zwei verschiedene Paar Schuhe erweisen. Wie Staffelleiter Lutz Seidel vom Kreisverband Fußball Zwickau...