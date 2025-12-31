Platz drei in der Sachsenklasse zur Winterpause: Wollen die Oberlungwitzer Fußballer jetzt mehr?

Die Vorrunde lief für den OSV zwar längst nicht perfekt, aber trotzdem ziemlich gut. Worauf der Verein auch künftig Wert legt.

Mit 29 von 45 möglichen Punkten haben die Sachsenklasse-Fußballer des Oberlungwitzer SV eine gute Hinrunde gespielt und sind Dritter hinter dem Überraschungsaufsteiger VfB Schöneck (33), der ein Spiel weniger hat, und Merkur Oelsnitz (30). Die Einordnung fällt dabei unterschiedlich aus. „Luft nach oben gibt es immer“, sagt OSV-Trainer...