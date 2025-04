Play-downs der Handball-Bundesliga: Charlotte Kähr hofft auf doppelten BSV-Klassenerhalt

Die 23-Jährige wechselt in der kommenden Saison zum BSV Sachsen Zwickau. Jenem Verein, gegen den sie mit ihrem derzeitigen Klub Buxtehuder SV im Kampf gegen den Abstieg aufeinandertrifft. Wie geht sie damit um?

Die Stimmung an ihren neuen Arbeitsplatz konnte Charlotte Kähr schonmal in sich aufsaugen. 1639 Zuschauer verwandelten die Zwickauer Stadthalle am Samstagabend teilweise in einen Hexenkessel. „Die Atmosphäre ist wirklich sehr gut. Wenn man im Heimtrikot aufläuft, ist das bestimmt noch schöner“, sagte die 23-jährige Handballerin. Mit ihrem...