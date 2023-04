Podestplätze für Rotation-Sportler

Die Leichtathleten des SV Rotation Langenbach haben in den vergangenen Tagen bei zwei Wettkämpfen vordere Platzierungen erzielt. Beim landesoffenen Sportfest in Geringswalde (Mittelsachsen) erreichte Anne Suda in der Altersklasse W 35 im Hochsprung ausgezeichnete 1,55 m. Diese Höhe hätte bei der Seniorenweltmeisterschaft in Torun...