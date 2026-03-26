Pokalkracher gegen Erzgebirge Aue: So denkt Lichtensteins Trainer über den Gegner

Lichtenstein. Vor dem Viertelfinalduell der Sachsenklasse-Fußballer von Fortschritt Lichtenstein am Sonntag gegen Drittligist Erzgebirge Aue ist die Vorfreude bei den Westsachsen groß. Wie der Außenseiter ins Spiel geht, hat Markus Pfeifer Trainer Julius Michel gefragt.

Freie Presse: Herr Michel, was überwiegt bei ihrem Team: Die Vorfreude oder die Nervosität? Freie Presse: Herr Michel, was überwiegt bei ihrem Team: Die Vorfreude oder die Nervosität?