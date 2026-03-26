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Auf Julius Michel und die Lichtensteiner Fußballer wartet am Sonntag mit dem Pokalspiel gegen Erzgebirge Aue ein absoluter Höhepunkt.
Auf Julius Michel und die Lichtensteiner Fußballer wartet am Sonntag mit dem Pokalspiel gegen Erzgebirge Aue ein absoluter Höhepunkt. Foto: Markus Pfeifer
Auf Julius Michel und die Lichtensteiner Fußballer wartet am Sonntag mit dem Pokalspiel gegen Erzgebirge Aue ein absoluter Höhepunkt.
Auf Julius Michel und die Lichtensteiner Fußballer wartet am Sonntag mit dem Pokalspiel gegen Erzgebirge Aue ein absoluter Höhepunkt. Foto: Markus Pfeifer
Hohenstein-Ernstthal
Pokalkracher gegen Erzgebirge Aue: So denkt Lichtensteins Trainer über den Gegner
Von Markus Pfeifer
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Lichtenstein. Vor dem Viertelfinalduell der Sachsenklasse-Fußballer von Fortschritt Lichtenstein am Sonntag gegen Drittligist Erzgebirge Aue ist die Vorfreude bei den Westsachsen groß. Wie der Außenseiter ins Spiel geht, hat Markus Pfeifer Trainer Julius Michel gefragt.

Freie Presse: Herr Michel, was überwiegt bei ihrem Team: Die Vorfreude oder die Nervosität?
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