Robin Menzel (links) vom gastgebenden SV Wilkau-Haßlau gelang als Zweiter seiner Vorrundengruppe mit seiner Mannschaft der Sprung in die Endrunde am kommenden Samstag.
Robin Menzel (links) vom gastgebenden SV Wilkau-Haßlau gelang als Zweiter seiner Vorrundengruppe mit seiner Mannschaft der Sprung in die Endrunde am kommenden Samstag. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Premierenausgabe des Marx Städter Hallenpokals wird zum vollen Erfolg
Von Philip Meyer
Die Vorrunde ist Geschichte. Alle Akteure zogen ein positives Fazit zum neuen alten Hallenfußball-Format in Wilkau-Haßlau. Sportlich unterstrichen die Favoriten ihre Ambitionen.

Während vor den Toren der Sporthalle in Wilkau-Haßlau am Sonntag grauer Winterhimmel, frostige Temperaturen deutlich unter dem Gefrierpunkt und Schneeflocken das Bild bestimmten, wehte auf dem Parkett ein anderer Wind. Der Kreisverband Fußball Zwickau empfing zwölf Mannschaften zur Premierenausgabe des Marx-Städter Hallenpokals, die nicht nur...
