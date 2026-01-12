Premierenausgabe des Marx Städter Hallenpokals wird zum vollen Erfolg

Die Vorrunde ist Geschichte. Alle Akteure zogen ein positives Fazit zum neuen alten Hallenfußball-Format in Wilkau-Haßlau. Sportlich unterstrichen die Favoriten ihre Ambitionen.

Während vor den Toren der Sporthalle in Wilkau-Haßlau am Sonntag grauer Winterhimmel, frostige Temperaturen deutlich unter dem Gefrierpunkt und Schneeflocken das Bild bestimmten, wehte auf dem Parkett ein anderer Wind. Der Kreisverband Fußball Zwickau empfing zwölf Mannschaften zur Premierenausgabe des Marx-Städter Hallenpokals, die nicht nur...