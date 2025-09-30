Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Beim ersten reinen Mädchenturnier des RV Edelweiß Fraureuth bejubelten die beiden Lokalmatadorinnen Elisabeth (links) und Maria Kaiser den Sieg.
Beim ersten reinen Mädchenturnier des RV Edelweiß Fraureuth bejubelten die beiden Lokalmatadorinnen Elisabeth (links) und Maria Kaiser den Sieg.
Werdau
Radball: Über welche Premiere sich der RV Edelweiß Fraureuth am großen Pokalwochenende besonders freute
Redakteur
Von Anika Zimny
Gleich vier Turniere stellten die Westsachsen jetzt auf die Beine. Dabei stieg sogar eine Europameisterin in der Erich-Glowatzky-Halle aufs Rad.

Vier Turniere, 24 Teams, sechs Podestplätze für die Gastgeber – der Aufwand für das große Radballwochenende des RV Edelweiß Fraureuth hat sich für den Verein ausgezahlt. Besonders freute die Verantwortlichen der Zuspruch zum Mädchenturnier in der U 13. Erstmals überhaupt in der Vereinsgeschichte hatten die Fraureuther einen Wettbewerb...
Mehr Artikel