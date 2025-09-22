Radrennen in Zwickau: Dominik Röber jubelt dort, wo seine Karriere einst begann

Knapp 100 Teilnehmer haben in fünf Kategorien ihre Kräfte beim 28. Sparkassencup gemessen. In der Elite konnte sich ein ehemaliger Fahrer des ausrichtenden ESV Lok Zwickau durchsetzen.

Der Sieg beim 28. Sparkassencup am Samstag in Zwickau war für Dominik Röber vom Team Benotti Berthold eine ganz besondere Geschichte. „Hier habe ich einst bei einem Fette-Reifen-Rennen die Leidenschaft für den Radsport entdeckt“, sagte der 25-Jährige nach der Siegerehrung. Zuvor war im Eliterennen seine Taktik beziehungsweise die seines...