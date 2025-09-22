Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Dominik Röber (Mitte) gewann das Eliterennen vor Dominik Reißig (links) und Sebastian Vogel (rechts).
Dominik Röber (Mitte) gewann das Eliterennen vor Dominik Reißig (links) und Sebastian Vogel (rechts). Bild: Udo Hentschel
Dominik Röber (Mitte) gewann das Eliterennen vor Dominik Reißig (links) und Sebastian Vogel (rechts).
Dominik Röber (Mitte) gewann das Eliterennen vor Dominik Reißig (links) und Sebastian Vogel (rechts). Bild: Udo Hentschel
Zwickau
Radrennen in Zwickau: Dominik Röber jubelt dort, wo seine Karriere einst begann
Von Udo Hentschel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Knapp 100 Teilnehmer haben in fünf Kategorien ihre Kräfte beim 28. Sparkassencup gemessen. In der Elite konnte sich ein ehemaliger Fahrer des ausrichtenden ESV Lok Zwickau durchsetzen.

Der Sieg beim 28. Sparkassencup am Samstag in Zwickau war für Dominik Röber vom Team Benotti Berthold eine ganz besondere Geschichte. „Hier habe ich einst bei einem Fette-Reifen-Rennen die Leidenschaft für den Radsport entdeckt“, sagte der 25-Jährige nach der Siegerehrung. Zuvor war im Eliterennen seine Taktik beziehungsweise die seines...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.09.2025
3 min.
Trotz Trump: Europas Golfer glänzen beim Ryder-Cup-Auftakt
Rory McIlroy sorgt zum Auftakt des Ryder Cups für Aufsehen.
Der Ryder Cup in den USA beginnt spektakulär. US-Präsident und Golf-Fan Donald Trump sieht überraschend starke Europäer. Der Weltranglistenzweite Rory McIlroy sorgt für Aufsehen.
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
27.09.2025
1 min.
Personen mit Schusswaffen gemeldet - Polizei sperrt Bahnhof
Der Bahnhof in Neumünster ist komplett abgesperrt. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg nach Dänemark. Plötzlich endet die Fahrt, und Polizisten beginnen, den Zug zu durchkämmen. Was ist passiert?
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
01.09.2025
4 min.
Irre Nachspielzeit in der Fußball-Westsachsenliga: Waldenburger Sonntagsschuss kontert späten Ausgleich von Crossen
Oliver Bahr (Mitte) hatte die Crossener Hintermannschaft schon in der ersten Hälfte mehrfach beschäftigt. Später brachte er Waldenburg beim 2:1-Heimsieg mit 1:0 in Führung.
Zwei von drei Toren sind in dem Spiel erst nach den regulären 90 Minuten gefallen. Während die Gastgeber jubelten, war beim unterlegenen Vizemeister die Enttäuschung groß.
Monty Gräßler
16.09.2025
2 min.
Kurz vor dem Heimrennen: Zwickauer Radsporttalent komplettiert bei Landesmeisterschaft seinen Medaillensatz
Levi Matteo Schreiber (Mitte) komplettierte mit dem Landesmeistertitel auf Bahn seinen Medaillensatz in dieser Saison.
Egal ob auf der Bahn, der Straße oder am Berg – Levi Matteo Schreiber fährt in Sachsen stets vorn mit. Das will er am Samstag auch beim Sparkassen-Cup in Eckersbach zeigen.
Anika Zimny
Mehr Artikel