Radrennen „Rund um dem Sachsenring“: 200 Fahrer und ein Novum bei der 85. Auflage am Sonntag

Der Ausrichter freut sich über Anmeldungen aus Deutschland, Tschechien, Polen und Österreich. Im Mittelpunkt steht einmal mehr das Eliterennen. Eine Besonderheit gibt es diesmal aber bei den Senioren.

Mit dem 85. Internationalen Radrennen „Rund um den Sachsenring" steht am Sonntag ein echter Klassiker auf dem Grand-Prix-Kurs bei Hohenstein-Ernstthal an. Bis Mittwoch lagen knapp 200 Anmeldungen aus Deutschland, Tschechien, Polen und Österreich vor. „Wir freuen uns über die Resonanz, die das Rennen immer wieder in allen Altersklassen und...