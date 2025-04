Radsport: Erfolgreicher Saisonauftakt für die Talente des ESV Lok Zwickau

Mit Podestplätzen bei zwei Rennen in Leipzig haben die Nachwuchsfahrer aus Westsachsen ihre gute Form aus dem Wintertraining gezeigt. Nach dem Start auf der Straße geht es bald auch auf die Bahn.

Mit vorderen Platzierungen bei zwei Rennen in Leipzig haben die Radsporttalente des ESV Lok Zwickau einen sehr guten Einstieg in die neue Saison gefeiert. In der Altersklasse U 13 gelang es Edgar Hilber, sich mit zwei zweiten Plätzen für das Training in den Wintermonaten zu belohnen. Gemeinsam mit Vereinskollege Levi Matteo Schreiber zeigte er...