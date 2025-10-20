Radsport: Werdauerin holt sich Deutschen Meistertitel im Mountainbike-Orienteering

Zum Saisonabschluss lief es für die Sportler des SV Sachsen 90 bei den Titelkämpfen in Thüringen richtig gut. Gleich in mehreren Wettbewerben gab es Podestplätze zu feiern.

Nicht nur das Wetter ließ die Radsportler des SV Sachsen 90 Werdau am Wochenende strahlen. Bei Sonnenschein und sehr guten Bedingungen wurde die Deutsche Meisterschaft im Mountainbike-Orienteering (MTBO) in Hohenfelden bei Erfurt vor allem für Susann Fülle zum erfolgreichen Saisonausklang. Nach rund 25 Kilometern, auf denen 12 Posten angefahren...