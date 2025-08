Rallyepilot Julius Tannert aus Zwickau freut sich auf Strecken durch die Weinberge

Am Wochenende steht am Mittelrhein und der Mosel das vierte Rennen der Deutschen Rallye-Meisterschaft an. In das geht der Dritte der Gesamtwertung mit einem klaren Anspruch.

Nach zwei zweiten Plätzen zu Saisonbeginn bei der Rallye Erzgebirge und der Rallye Sulingen starten Rallyepilot Julius Tannert aus Zwickau und sein Beifahrer Pirmin Winklhofer hoch motiviert zum vierten Lauf der Deutschen Meisterschaft am Wochenende. Derzeit liegt das Duo mit 58 Punkten auf Rang 3 der Gesamtwertung hinter dem Plauener Philip...