Ratloser Trainer des ZHC Grubenlampe: „Wir müssen reden, denn so geht es nicht weiter“

Die Oberliga-Handballer aus Zwickau haben ihre vierte Niederlage in Folge kassiert. Dabei waren sie beim Tabellenvorletzten Weinböhla eigentlich Favorit.

Der ZHC Grubenlampe befindet sich in der Handball-Oberliga der Männer weiter im Abwärtstrend. Beim Abstiegskandidaten HSV Weinböhla bezog die Mannschaft am Sonntag mit dem 35:36 (14:17) ihre vierte Niederlage hintereinander. Der schwache Start ins neue Jahr macht sich auch in der Tabelle bemerkbar: Nach bislang 16 Spielen, in denen es nur vier...