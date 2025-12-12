MENÜ
Klappt es für Lachlin Dalton (rechts) und RB Zwickau am Wochenende mit dem ersten Saisonsieg in der Bundesliga?
Klappt es für Lachlin Dalton (rechts) und RB Zwickau am Wochenende mit dem ersten Saisonsieg in der Bundesliga? Bild: Bert Harzer
Klappt es für Lachlin Dalton (rechts) und RB Zwickau am Wochenende mit dem ersten Saisonsieg in der Bundesliga?
Klappt es für Lachlin Dalton (rechts) und RB Zwickau am Wochenende mit dem ersten Saisonsieg in der Bundesliga? Bild: Bert Harzer
Zwickau
RB Zwickau: Doppelspieltag wird für Bundesliga-Aufsteiger zum Härtetest
Von Yvonne Förster
Die Rollstuhlbasketballer bekommen es mit den Mannschaften aus Hannover und Trier zu tun. Sie wollen mit sauberer Spielweise punkten und hoffen am Sonntag auf viele Zuschauer in der Sporthalle Mosel.

Aufsteiger RB Zwickau steht am Wochenende der erste Doppelspieltag der Saison in der Rollstuhlbasketball-Bundesliga bevor: Am Samstag geht es 18 Uhr bei Hannover United um Punkte, ehe am Sonntag, 16 Uhr die Doneck Dolphins Trier in der Sporthalle Mosel zu Gast sind. Für Trainer Marco Förster und sein Team ist das nicht nur körperlich, sondern...
