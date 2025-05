RB Zwickau: Lachlin Dalton und Len van Dort sind auch in der nächsten Saison wieder dabei

Mit Marianne Buso und Teemu Parten standen zwei Abgänge bei den Zwickauer Rollstuhlbasketballern fest. Nun ist auch schon mal klar, wer definitiv bleiben wird.

Der Australier Lachlin Dalton und der Niederländer Len van Dort werden auch in der kommenden Saison weiter dem Rollstuhlbasketball-Team von RB Zwickau angehören. Das hat der Meister der 2. Bundesliga über seine Social-Media-Kanäle kommuniziert. Beide haben in der Saison 2024/25 überzeugen können. So ist Dalton nicht nur der beste...