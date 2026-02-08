RB Zwickau punktet in München

Nach einigen Anlaufproblemen haben sich die Rollstuhlbasketballer aus Westsachsen einen verdienten Sieg bei den RBB München erkämpft. Lachlin Dalton ragte aus einem kompakten Team noch heraus.

Der RB Zwickau hat am Samstagabend bei den RBB München Iguanas ein echtes Ausrufezeichen gesetzt: Mit 74:55 entführten die Beasts zwei enorm wichtige Punkte aus Bayern. Beim direkten Duell gegen einen Tabellennachbarn gelang den Sachsen damit ein weiterer großer Schritt auf der Mission Klassenerhalt.