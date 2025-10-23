Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Team der Vorsaison sorgte beim heimischen Final Four für den Aufstieg.
Das Team der Vorsaison sorgte beim heimischen Final Four für den Aufstieg. Bild: Bert Harzer
Das Team der Vorsaison sorgte beim heimischen Final Four für den Aufstieg.
Das Team der Vorsaison sorgte beim heimischen Final Four für den Aufstieg. Bild: Bert Harzer
Zwickau
RB Zwickau: Rollstuhlbasketballer bereiten sich mit Testspielturnier auf die Bundesliga-Rückkehr vor
Von Lukas Strechel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der neue Kader der Zwickauer Rollstuhlbasketballer hat mit dem Training begonnen und ist am Sonntag erstmals zu erleben. Der Auftakt in die neue Saison wird gleich ein richtig schwieriger.

Nachdem RB Zwickau im Frühjahr beim Final-Four-Turnier der 2. Rollstuhlbasketball-Bundesliga in der heimischen Halle in Mosel sowohl den Meistertitel als auch den Aufstieg in die 1. Bundesliga bejubeln konnte, war es lange ruhig um das Team. Da erst im November die neue Saison im deutschen Oberhaus beginnt, ist die neuformierte Mannschaft erst...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20:57 Uhr
2 min.
Weißes Haus: Trump will Xi nächsten Donnerstag treffen
Trump hatte Xi bereits in seiner ersten Amtszeit mehrmals getroffen. (Archivbild)
Zwischendurch war unklar, ob ein geplantes Treffen zwischen Trump und Xi in Südkorea überhaupt stattfindet. Doch zuletzt kündigte Trump an, er werde Xi treffen. Nun gibt es auch ein Datum.
28.07.2025
1 min.
Von Hamburg zu RB: Aaron Hirst wird neuer Center der Zwickauer Rollstuhlbasketballer
Bald wird Aaron Hirst im RB-Trikot in der ersten Rollstuhlbasketball-Bundesliga aktiv sein.
Vom Absteiger aus der Hansestadt kommt Aaron Hirst nach Westsachsen. Bei seinem neuen Verein hat man damit die Personalplanungen abgeschlossen.
Lukas Strechel
Von FP
3 min.
20:58 Uhr
3 min.
Europa sendet ein Signal der Mutlosigkeit
Meinung
EU-Gipfel in Brüssel am Donnerstag: Bei der Hilfe für die Ukraine gab es ein dickes Brett zu bohren.
Die EU ringt um eine stärkere Unterstützung der Ukraine und sucht zudem einen Weg aus der Krise. Dabei wird an vielen kleinen Schrauben gedreht – notwendig wären aber grundlegende Reformen.
FP
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
13.10.2025
3 min.
Saisonauftakt im Wasserball: Warum der 41:4-Sieg des SV Zwickau 04 keine große Überraschung war
Kapitän Max Wüstner konnte beim Auftaktsieg der Zwickauer Wasserballer vier Treffer erzielen.
Die Zuschauer staunten am Samstagabend nicht schlecht. Hinter dem Torspektakel des Regionalliga-Teams gegen Hamburg steckte jedoch eine besondere Vorgeschichte.
Lukas Strechel
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
Mehr Artikel