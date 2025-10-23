RB Zwickau: Rollstuhlbasketballer bereiten sich mit Testspielturnier auf die Bundesliga-Rückkehr vor

Der neue Kader der Zwickauer Rollstuhlbasketballer hat mit dem Training begonnen und ist am Sonntag erstmals zu erleben. Der Auftakt in die neue Saison wird gleich ein richtig schwieriger.

Nachdem RB Zwickau im Frühjahr beim Final-Four-Turnier der 2. Rollstuhlbasketball-Bundesliga in der heimischen Halle in Mosel sowohl den Meistertitel als auch den Aufstieg in die 1. Bundesliga bejubeln konnte, war es lange ruhig um das Team. Da erst im November die neue Saison im deutschen Oberhaus beginnt, ist die neuformierte Mannschaft erst...