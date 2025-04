Regensburger Abwehr bremst HOT 05 Futsal im ersten Halbfinalspiel aus

Die Mannschaft aus Hohenstein-Ernstthal musste sich am Samstag in Bayern mit 0:3 geschlagen geben. Damit stehen die Westsachsen vor dem Heimspiel in einer Woche ein Stück weit unter Druck.

Was vor dem ersten Halbfinalspiel von HOT 05 Futsal am Samstag bei Jahn Regensburg vermutet wurde, hat sich bewahrheitet: Die Bayern, die vor allem mit Brasilianern spielen, haben in der entscheidenden Phase der deutschen Futsal-Meisterschaft wieder einen Gang zugelegt und sind so ein Titelkandidat. Sie setzten sich dank ihrer starken Abwehr, aber...