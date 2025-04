Regionspokalfinale: Schafft der HC Pleißental die Krönung zum Saisonabschluss?

Auf die Handballer wartet am 1. Mai eine echte Herausforderung. Wie die Fans den Vereinschef Maximilian Kropp überraschten und wie man den Gegner aus Burgstädt genau analysieren konnte.

Für den HC Pleißental könnte es das perfekte Saisonfinale werden. Nach der beinahe makellosen Saison und dem Titelgewinn in der Handball-Regionsliga winkt nun auch noch der Triumph im Regionspokal. Dafür müssen sich die Westsachsen am Donnerstag 17 Uhr in der Sporthalle Zwönitz jedoch gegen den HC Burgstädt durchsetzen, der sich bereits in...