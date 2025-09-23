Reinsdorfer Enduro-Fahrer meldet sich mit erstem Podestplatz bei den Männern aus der Sommerpause zurück

Six Days Enduro, Deutsche Enduro Meisterschaft, Extrem-Enduro – der Terminkalender von Arvid Meyer ist voll gepackt. Dabei zählt für ihn aber nicht nur Masse, sondern auch Klasse.

Nach der langen Sommerpause der Internationalen Deutschen Enduro Meisterschaft (DEM) hat sich Arvid Meyer aus Reinsdorf im September sofort wieder auf der Höhe des Geschehens präsentiert. Mehr noch: Bei der Geländefahrt im hessischen Waldkappel gelang dem Meister der Junioren-Klasse J1 von 2024, der in diese Jahr in die reguläre...