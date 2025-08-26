Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Mit Eleganz de L’ile landete Felix Wassenberg beim Großen Preis von Lengenfeld auf Rang 2.
Mit Eleganz de L’ile landete Felix Wassenberg beim Großen Preis von Lengenfeld auf Rang 2. Bild: Johannes Schmidt
Mit Eleganz de L’ile landete Felix Wassenberg beim Großen Preis von Lengenfeld auf Rang 2.
Mit Eleganz de L’ile landete Felix Wassenberg beim Großen Preis von Lengenfeld auf Rang 2. Bild: Johannes Schmidt
Zwickau
Reiten: Felix Wassenberg ragt bei Traditionsturnier im Vogtland mit heraus
Von Reiner Thümmler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Gleich zwei Podestplätze in einer Prüfung gelangen dem Reiter aus Westsachsen. Er war nicht der einzige Teilnehmer aus der Region, der sich beim Wettkampf in Lengenfeld freuen konnte.

Gleich zwei Teilnehmer ragten am Wochenende beim 64. Reit- und Springturnier des RFV Lengenfeld besonders heraus, die auch in Westsachsen keine Unbekannten sind: Marvin Jüngel und Felix Wassenberg. Der 24-jährige Jüngel aus der Oberlausitz gewann auf seiner neunjährigen Stute Kunigunde den Großen Preis von Lengenfeld. Bei dem erreichte...
