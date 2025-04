Rekordstart in Zwickau: Wie sich der Veranstalter den Run auf die Stundenlaufserie erklärt

269 Läuferinnen und Läufer drehten am Mittwochabend im Sportforum Eckersbach ihre Runden. Dabei ließen auch einige neue Gesichter nicht nur aus Zwickau mit starken Ergebnissen aufhorchen.

Auf der Laufbahn des Sportforums in Eckersbach wurde es am Mittwochabend schon mal eng: Zum Auftakt der 32. Zwickauer Stundenlaufserie stieß vor allem die Halbstundenlauf-Distanz mit 121 Starterinnen und Startern nahezu an die Kapazitätsgrenze. „Wir freuen uns, dass die Serie auf Anhieb wieder so gut angenommen wurde“, sagte Vereinschef...