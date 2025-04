Remis im Kellerduell ist für die Sachsenklasse-Fußballer von Blau-Gelb Mülsen zu wenig

Keine Tore fielen am Samstag im Auswärtsspiel in Mittweida. Noch hat das Team aber genug Möglichkeiten, den Klassenerhalt aus eigener Kraft zu schaffen.

Die besseren Gelegenheiten auf ihrer Seite, am Ende aber nur einen Punkt: Das 0:0-Unentschieden des SV Blau-Gelb Mülsen am Samstag im Kellerduell der Sachsenklasse beim SV Germania Mittweida war für die Fußballer aus Westsachsen zu wenig im Kampf um den Klassenerhalt. So blieb es in der Tabelle bei sechs Punkten Rückstand der Gäste als...