Nach Platz 2 bei der Junioren-WM freuten sich Luise Röder (links) und Maria Schneider jetzt über Rang 3 bei der EM.
Nach Platz 2 bei der Junioren-WM freuten sich Luise Röder (links) und Maria Schneider jetzt über Rang 3 bei der EM. Bild: Privat
Zwickau
Rennrodel-Talente aus Westsachsen räumen bei Junioren-EM ab
Redakteur
Von Anika Zimny
Zwei Weltcups und eine Meisterschaft standen für einen Zwickauer sowie ein Geschwisterpaar aus Langenchursdorf in Norwegen auf dem Programm. Wer dabei am erfolgreichsten abschnitt.

Zehn Rennen, neun Medaillen – die Bilanz der Rennrodler Liron Raimer (ESV Lok Zwickau) sowie von Luise und Hannes Röder aus Langenchursdorf konnte sich vor wenigen Tagen in Norwegen mehr als sehen lassen. Im Eiskanal von Lillehammer revanchierten sich das Trio aus Westsachsen beim Junioren-Weltcup sowie der ebenfalls dort ausgetragenen...
