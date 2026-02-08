Riesenjubel beim SV Motor Meerane: Hockeyfrauen steigen als Ostdeutscher Meister in die 2. Liga auf

Nach dem größten Erfolg in der Vereinsgeschichte ist am Sonntag kaum ein Auge trocken geblieben. Der Trainer hob nach einer fast perfekten Saison das besondere Engagement der Spielerinnen hervor.

Irgendwas war in den vergangenen Jahren immer. Kreuzbandrisse, Grippe-Pech und auch die eine oder andere Sperre bremsten die Hockeyspielerinnen des SV Motor Meerane in den entscheidenden Spielen oft aus. So landete die Mannschaft in der Hallen-Regionalliga dreimal in Folge auf Platz 2. Manchmal sind aller guten Dinge aber eben auch vier: Denn in...