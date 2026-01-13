MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Stolz präsentierten die acht Lok-Rodler ihre Medaille aus dem Kombiwettbewerb.
Stolz präsentierten die acht Lok-Rodler ihre Medaille aus dem Kombiwettbewerb. Bild: ESV Lok Zwickau
Stolz präsentierten die acht Lok-Rodler ihre Medaille aus dem Kombiwettbewerb.
Stolz präsentierten die acht Lok-Rodler ihre Medaille aus dem Kombiwettbewerb. Bild: ESV Lok Zwickau
Zwickau
Rodeln: Zwickauer Nachwuchstalente übertreffen die Erwartungen ihrer Trainer
Von Udo Hentschel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Elf Podestplätze standen für die Sportlerinnen und Sportler des ESV Lok Zwickau in Altenberg zu Buche. Wie viele Titel darunter waren.

Elf Podestplätze standen am vergangenen Wochenende bei den Sparkassen-Landesjugendspielen der Rodler in Altenberg für die Nachwuchstalente des ESV Lok Zwickau zu Buche. Drei der Medaillen holten die Westsachsen im Startwettbewerb, acht weitere in der Kombiwertung aus Start und Rodeln. Nach allein vier Titeln zog Trainerin Aline Hobler ein...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19.11.2025
1 min.
Turnen: Zwickauer Landesligateam überrascht seine Trainerin mit Meisterschaftserfolg
Auf Rang 3 hat die Mannschaft des ESV Lok Zwickau die Titelkämpfe der Leistungsklasse 1 beendet. Was Trainerin Jana Brauße dabei besonders freute.
Anika Zimny
19.12.2025
2 min.
Große Bühne für Zwickauer Kaderathleten: Stadt unterstützt ihre Hoffnungsträger mit Gutscheinen
Da wurde es eng auf der Bühne: 135 Zwickauer Kaderathleten aus 13 Talentstützpunkten sind im Rathaus geehrt worden.
Bei der traditionellen Ehrung im Rathaus wurden Sportlerinnen und Sportler aus 13 Talentstützpunkten auf die Bühne gerufen. Zwei Vereine waren gleich in mehreren Disziplinen vertreten.
Monty Gräßler
12.01.2026
4 min.
„Wunder von Hainichen“: Stadt erlebt seltenen Babyboom zwischen Weihnachten und Neujahr
Von links: Die Neugeborenen Mia Morgenstern, Lasse Lauckner und Hugo Schindler waren mit ihren Familien im Rathaus bei OBM Dieter Greysinger (l.) zu Gast.
Weihnachts-, Silvester- und Neujahrsbabys auf einen Schlag: Mit Lasse, Hugo und Mia erlebt Hainichen einen wahren Kindersegen im neuen Jahr. Den kann die Stadt gut gebrauchen, denn sie schrumpft.
Manuel Niemann
12.01.2026
4 min.
„Das kommt überraschend“: Gerichtsentscheidung zur Alm in Klingenthal
Der anhaltende Streit um das Befahren der Straße Zur Alm in Klingenthal kostet das Ehepaar Kaiser als Anwohner schon seit Jahren Nerven.
Im juristischen Streit zwischen dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) und der Stadt Klingenthal um die Zufahrt auf die Alm hat die Stadt einen Erfolg errungen. Warum Anwohner davon nicht begeistert sind.
Daniela Hommel-Kreißl
14:02 Uhr
2 min.
Geflügelpest: Landkreis Bautzen trifft Schutzvorkehrungen
Nach dem Ausbruch der Geflügelpest im Kreis Görlitz ordnet auch der benachbarte Kreis Bautzen für einige Gebiete die Stallpflicht an. (Symbolbild)
Stallpflicht, Verbot von Geflügelmärkten: Im Kreis Bautzen greifen nach der Geflügelpest im Kreis Görlitz jetzt strenge Regeln. Was Tierhalter in Weißenberg und Malschwitz ab sofort beachten müssen.
14:01 Uhr
2 min.
Berufung von Le Pen beginnt - Blick auf Präsidentschaftswahl
Le Pen weist die Vorwürfe zurück.
Steht Marine Le Pen bei der kommenden Präsidentschaftswahl auf dem Stimmzettel? Das dürfte auch von einem Gerichtsverfahren abhängen, das jetzt in Paris beginnt.
Mehr Artikel