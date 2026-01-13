Rodeln: Zwickauer Nachwuchstalente übertreffen die Erwartungen ihrer Trainer

Elf Podestplätze standen für die Sportlerinnen und Sportler des ESV Lok Zwickau in Altenberg zu Buche. Wie viele Titel darunter waren.

Elf Podestplätze standen am vergangenen Wochenende bei den Sparkassen-Landesjugendspielen der Rodler in Altenberg für die Nachwuchstalente des ESV Lok Zwickau zu Buche. Drei der Medaillen holten die Westsachsen im Startwettbewerb, acht weitere in der Kombiwertung aus Start und Rodeln. Nach allein vier Titeln zog Trainerin Aline Hobler ein...