Rollstuhlbasketball: Dezimierte Zwickauer bei Auswärtspremiere am Ende ohne Chance

Die Partie beim BBC Münsterland begann vielversprechend für das Team von RB Zwickau. Was Trainer Marko Förster im Spielverlauf aber ratlos zurückließ.

Ein zerfahrenes, von Unterbrechungen geprägtes Spiel – dieses Fazit lässt sich vom ersten Auswärtsauftritt der Rollstuhlbasketballer von RB Zwickau in der 1. Bundesliga ziehen. Beim BBC Münsterland zeigte sich der Aufsteiger aus Westsachsen anfangs konzentriert und strukturiert, musste am Ende beim 64:81 aber die zweite Niederlage im zweiten...