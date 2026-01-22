Rollstuhlbasketball: RB Zwickau bekommt es im Heimspiel gegen Köln mit einem Weltmeistertrainer zu tun

Zwickau
Die Westsachsen wollen am Samstag den Schwung vom ersten Saisonsieg mit rein nehmen in das erste Heimspiel des neuen Jahres. Der bekannteste Name bei den Gästen ist nicht auf dem Feld zu finden.
Nach dem ersten Sieg in der Rollstuhlbasketball-Bundesliga am vergangenen Samstag beim Auswärtsspiel in Bayreuth will das Team von RB Zwickau an diesem Wochenende nachlegen. Am Samstag, 18 Uhr steht in der Sporthalle Mosel das erste Heimspiel des neuen Jahres auf dem Programm. Zu Gast ist Tabellennachbar Köln, der aus seinen sieben Spielen...
