Rollstuhlbasketball: RB Zwickau jubelt über Meistertitel und Aufstieg

Beim Finalturnier der 2. Bundesliga haben sich die Westsachsen am Wochenende in eigener Halle durchgesetzt. Wirklich spannend machten es die Gastgeber aber nicht.

Die Zwickauer Rollstuhlbasketballer sind zurück in der 1. Bundesliga. Die Gastgeber setzten sich am Wochenende in der Sporthalle Mosel am Ende souverän beim Final-Four-Turnier der 2. Bundesliga durch und dürfen sich nicht nur über den Meistertitel freuen. Mit dem verbunden ist auch der Aufstieg ins deutsche Oberhaus. Den Grundstein für den...