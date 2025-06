Rollstuhlbasketball: RB Zwickau verpflichtet US-Nationalspieler

Der Bundesliga-Aufsteiger hat einen Neuzugang aus den USA verkündet. Nicht nur in seiner College-Mannschaft konnte er bisher schon überzeugen.

Mit Jack Pierre wird ein echter Überflieger in der neuen Bundesliga-Saison für die Rollstuhlbasketballer von RB Zwickau aufs Feld rollen. Der 24-Jährige bringt „jede Menge Talent mit“, schreibt der Verein in seiner Mitteilung zum Neuzugang. Jack Pierre war demnach in den vergangenen fünf Jahren im College-Rollstuhlbasketball aktiv und...