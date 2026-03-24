Rollstuhlbasketball: Warum RB Zwickau trotz Außenseiterrolle nicht ans Kräftesparen denkt

Zwickau
Schon vor Anpfiff des Heimspiels gegen Spitzenreiter Thuringia Bulls war klar, dass der Erstligaaufsteiger keine Punkte holen würde. Trotzdem wirft das Team in solchen Duellen alles in die Waagschale.
Fünfmal Deutscher Meister, dreimal Pokalsieger, zwei Titel im Champions-Cup. Zudem in dieser Saison bisher keine Niederlage oder auch nur ein Unentschieden in der 1. Bundesliga und eine Punktedifferenz von unfassbaren 681 Zählern – die RSB Thuringia Bulls sind derzeit das Maß aller Dinge im deutschen Rollstuhlbasketball. Und gingen am Samstag...
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