Rote Rosen vom „Bachelor“: Findet Zwickaus Handballstar Silje Brøns Petersen im dänischen TV die große Liebe?

Auf der Platte ist die 30-Jährige eine Leistungsträgerin im Bundesligateam des BSV Sachsen Zwickau. In Dänemark begibt sie sich im TV derzeit auf ungewohntes Parkett. „Freie Presse“ gibt exklusiv Einblick.

Handballerin Silje Brøns Petersen muss ihre Teamkolleginnen beim BSV Sachsen Zwickau derzeit immer wieder enttäuschen. Das liegt nicht an den Leistungen der Co-Kapitänin beim Erstligisten aus Westsachsen, im Gegenteil: Mit 16 Toren in den vergangenen beiden Spielen hatte die gebürtige Dänin großen Anteil am ersten Heimsieg zuletzt gegen...