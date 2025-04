Saisonauftakt auf der Koberbachtalsperre: Werdauer Segler gehen mit großen Ambitionen aufs Wasser

Die Marinekameradschaft richtet am Wochenende den einzigen Wettkampf in ihrem Heimrevier aus. An welche Erfolge man anknüpfen will und welche Highlights 2025 anstehen.

Alle Hände voll zu tun haben derzeit die Mitglieder der Werdauer Marinekameradschaft, denn die Vorbereitungen zum Saisonauftakt laufen auf Hochtouren. Am Wochenende findet der 1. Sächsische Pokallauf im Jollenmehrkampf auf der Koberbachtalsperre statt. Dabei wollen die Westsachsen an die Erfolge aus dem Vorjahr anknüpfen, als Franziska Sommer...