Scharfe Schiri-Kritik vom VfB Empor in der Fußball-Oberliga: „Hat bewusst die Gesundheit aller Akteure aufs Spiel gesetzt“

Glauchau
Das Ergebnis hat für die Glauchauer nach dem 2:2 gegen den 1. SC Heiligenstadt kaum eine Rolle gespielt. Die Westsachsen hatten zwei Verletzte zu beklagen.
Mit einer Spielanalyse konnte Nico Quade, Trainer des Fußball-Oberligisten VfB Empor Glauchau, nach dem 2:2 im Auswärtsspiel beim Schlusslicht 1. SC Heiligenstadt nicht aufwarten. Aufgrund der äußeren Bedingungen war ihm dies nicht möglich. „Der Platz war gefroren und die Spieler hatten keinen Stand. Das waren nicht nur fragwürdige...
