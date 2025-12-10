MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Ralph Koehler/propicture
Bild: Ralph Koehler/propicture
Zwickau
Schauturnen des ESV Lok Zwickau wird zur Reise in die Vergangenheit
Redakteur
Von Anika Zimny
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Traditionell zeigen die Nachwuchstalente im Advent ihr Können unter einem besonderen Motto. Welches das ist und wann es diesmal das Programm zu sehen gibt.

Die Sporthalle Mosel ist am Samstagnachmittag in der Hand der Turnerinnen und Turner des ESV Lok Zwickau. Für ihr traditionelles Schauturnen weicht die Abteilung ebenso traditionell in die Halle im Zwickauer Norden aus, weil es dort genügend Zuschauerplätze gibt. In diesem Jahr nehmen die rund 100 Mitwirkenden – mehr als 80 davon Kinder sowie...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:08 Uhr
3 min.
NFL kehrt 2026 und 2028 nach München zurück
Die NFL kehrt 2026 wieder mit einem Gastspiel in die Münchner Allianz Arena zurück. (Archivbild)
Zweimal schon war die NFL mit regulären Saisonspielen in München zu Gast. Jetzt sind zwei weitere Termine in den nächsten Jahren bestätigt.
15:05 Uhr
2 min.
BGH kippt Klausel zur einseitigen Rentenkürzung
Der BGH hat eine Klausel in einer fondsgebundenen Riester-Versicherung geprüft. (Symbolbild)
Durch eine einseitige Vertragsklausel wurden Versicherungsnehmer unangemessen benachteiligt, kritisiert der BGH. Das Urteil könnte Folgen für eine Million Versicherungsverträge haben.
19.11.2025
1 min.
Turnen: Zwickauer Landesligateam überrascht seine Trainerin mit Meisterschaftserfolg
Auf Rang 3 hat die Mannschaft des ESV Lok Zwickau die Titelkämpfe der Leistungsklasse 1 beendet. Was Trainerin Jana Brauße dabei besonders freute.
Anika Zimny
27.11.2025
2 min.
Fußball-Landesklasse: Wieso der ESV Lok Zwickau als Favorit ins Duell der Absteiger geht
Für die Landesklasse-Fußballer aus Mülsen und Zwickau steht der vorletzte Spieltag 2025 auf dem Programm.
In der vergangenen Saison standen sich die Marienthaler und Marienberg noch in der Landesliga gegenüber. Für Blau-Gelb Mülsen wird es hingegen im nächsten Kellerduell ernst.
Anika Zimny, Reiner Thümmler
09.12.2025
3 min.
AfD lehnt neuen Aldi-Markt im Erzgebirge ab
So könnte der neue Aldi-Markt an der B 95 in Annaberg aussehen.
Trotz Gegenstimmen haben die Pläne des Discounters für einen Neubau in Annaberg-Buchholz die nächste Hürde genommen. Wann frühestens mit einem Baustart gerechnet werden kann.
Patrick Herrl
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Vor dem Amtsgericht Chemnitz musste sich eine Zahnärztin wegen Betruges verantworten.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
Mehr Artikel