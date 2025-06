Schiedsrichter des Jahres: Mit welchen Eigenschaften der Gersdorfer Mike Hasselbach den Kreisverband Fußball Zwickau beeindruckt hat

Im Rahmen der Jahrestagung der Unparteiischen sind am Wochenende Auszeichnungen verliehen worden. Schiedsrichterwart Benjamin Seidl nutzte die Gelegenheit für ein Saisonfazit.

Normalerweise glühen auf der längsten Outdoor-Kartstrecke Deutschlands in der Arena-E in Mülsen die Reifen. Am vergangenen Freitagabend stand die Motorsportarena allerdings im Zeichen des Fußballs. Im Rahmen der Schiedsrichter-Jahrestagung des Kreisverbands Zwickau (KVFZ) fand auch die traditionelle Ehrung der besten Unparteiischen des...