  • Schnappt sich Silje Brøns Petersen den Bachelor? So läuft es für Zwickaus Handballstar im dänischen Reality-TV-Format

Zwickau
Schnappt sich Silje Brøns Petersen den Bachelor? So läuft es für Zwickaus Handballstar im dänischen Reality-TV-Format
Redakteur
Von Anika Zimny
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Rückraumspielerin des BSV Sachsen Zwickau hatte sportlich zuletzt großen Anteil an zwei wichtigen Siegen für ihr Team. Ob es in ihrem Privatleben ähnlich erfolgreich läuft, darüber darf sie erst in wenigen Tagen reden. Erste Bilder aber sind vielversprechend.

Das Glück auf dem Handballparkett hat sich Silje Brøns Petersen in den vergangenen Wochen erarbeitet. Als Leistungsträgerin im Bundesligateam des BSV Sachsen Zwickau hatte die 30-Jährige großen Anteil an den ersten beiden Saisonsiegen gegen Halle-Neustadt und in Buxtehude. Mit ihren zwölf Toren am vergangenen Samstag gegen letzteres Team...
