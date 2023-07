Schönberg: Treuen als Premierengegner

Der SV Rot-Weiß Treuen ist der erste Gegner für die Kegler des SV Schönberg in ihrer ersten Saison ihrer Vereinsgeschichte auf Landesebene. Das geht aus den jüngst veröffentlichten Spielplänen der 2. Verbandsliga hervor. Gespielt wird am 16. September in Treuen. Eine Woche später empfangen die Schönberger, die in Staffel 1...