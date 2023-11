Schönberger feiern ersten Auswärtssieg

Nachdem die Kegler des SV Schönberg ihre drei Heimspiele in dieser Saison allesamt gewonnen hatten, haben sie im dritten Anlauf nun auch den ersten Auswärtserfolg in der 2. Verbandsliga gefeiert. Beim Schlusslicht SV Seelingstädt setzten sich die Schönberger 5:3 (3459:3443) durch. In den sechs direkten Duellen hatten Jens...