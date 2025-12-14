MENÜ
  • Schöne Bescherung: Imposante Serie des Oberlungwitzer SV in der Fußball-Sachsenklasse reißt gegen Motor Marienberg

Der Oberlungwitzer SV – hier mit Martin Eigendorf (rotes Trikot) im Zweikampf – tat sich gegen die robuste Spielweise der Marienberger schwer.
Der Oberlungwitzer SV – hier mit Martin Eigendorf (rotes Trikot) im Zweikampf – tat sich gegen die robuste Spielweise der Marienberger schwer.
Der Oberlungwitzer SV – hier mit Martin Eigendorf (rotes Trikot) im Zweikampf – tat sich gegen die robuste Spielweise der Marienberger schwer.
Der Oberlungwitzer SV – hier mit Martin Eigendorf (rotes Trikot) im Zweikampf – tat sich gegen die robuste Spielweise der Marienberger schwer.
Hohenstein-Ernstthal
Schöne Bescherung: Imposante Serie des Oberlungwitzer SV in der Fußball-Sachsenklasse reißt gegen Motor Marienberg
Von Markus Pfeifer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach zuvor sieben Siegen in sieben Partien auf heimischen Rasen hat der OSV im Nachholspiel am Samstag erstmals eine Heimniederlage kassiert. Wie den Gästen aus dem Erzgebirge der Coup gelang.

Mit Platz drei und 29 Punkten können die Fußballer vom Oberlungwitzer SV mit der Hinrunde in der Fußball-Sachsenklasse sehr zufrieden sein. So richtig glücklich war nach dem Nachholspiel gegen den FSV Motor Marienberg am Samstag aber niemand. Denn die Gäste aus dem Erzgebirge, die vor der kurzfristigen Absage am 23. November mit einem kleinen...
