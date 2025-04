Segler müssen an der Koberbachtalsperre nicht nur auf dem Wasser ihr Geschick beweisen

Das Wetter führte am Wochenende beim Wettkampf der Marinekameradschaft zu einem veränderten Programm. Doch am Ende stellte sich noch genug Wind ein.

Ihre Flexibilität stellten am Wochenende die Mitglieder der Marinekameradschaft Werdau unter Beweis. Da für den von ihnen ausgerichteten 1. Sächsischen Pokallauf im Jollenmehrkampf auf der Koberbachtalsperre am Samstag zunächst der Wind fehlte, wurde das Wettkampfprogramm kurzerhand auf den Kopf gestellt. So ging es für die nicht aus Sachsen...