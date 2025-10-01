Seit 30 Jahren eine Heimat: Wie der SV Motor Meerane das Jubiläum des Kunstrasenplatzes gefeiert hat

Glauchau
Der Bau des Hockeyfeldes hatte für den Verein eine enorme Bedeutung und wurde mit einem Festakt begangen. Dabei wurden vier Ehrennadeln verliehen. Eine Gruppe Ehemaliger schwelgte in Erinnerungen und schwang die Schläger.
Das Ende einer Odyssee, es wurde beim SV Motor Meerane mit einem Satz des damaligen Bürgermeisters Peter Ohl in den 1990er-Jahren eingeleitet. Schatzmeisterin und Vorstandsmitglied Ute Feistel kann sich noch gut daran erinnern. „Er hat gesagt, dass die Meeraner Hockeyspieler einen eigenen Platz brauchen. Für uns als Verein war das der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.