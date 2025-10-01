Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das 30-jährige Bestehen des Hockey-Kunstrasenplatzes wurde beim SV Motor Meerane mit einem Ehemaligentreffen verbunden.
Das 30-jährige Bestehen des Hockey-Kunstrasenplatzes wurde beim SV Motor Meerane mit einem Ehemaligentreffen verbunden.
Glauchau
Seit 30 Jahren eine Heimat: Wie der SV Motor Meerane das Jubiläum des Kunstrasenplatzes gefeiert hat
Redakteur
Von Torsten Ewers
Der Bau des Hockeyfeldes hatte für den Verein eine enorme Bedeutung und wurde mit einem Festakt begangen. Dabei wurden vier Ehrennadeln verliehen. Eine Gruppe Ehemaliger schwelgte in Erinnerungen und schwang die Schläger.

Das Ende einer Odyssee, es wurde beim SV Motor Meerane mit einem Satz des damaligen Bürgermeisters Peter Ohl in den 1990er-Jahren eingeleitet. Schatzmeisterin und Vorstandsmitglied Ute Feistel kann sich noch gut daran erinnern. „Er hat gesagt, dass die Meeraner Hockeyspieler einen eigenen Platz brauchen. Für uns als Verein war das der...
