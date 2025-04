Sieben auf einen Streich: Fußballerinnen des DFC Westsachsen Zwickau in Torlaune

Die Landesliga-Mannschaft hat im Heimspiel gegen Roter Stern Leipzig schon in der ersten Halbzeit alles klar gemacht. Ein nächster kleiner Höhepunkt steht beim Verein schon am Mittwochnachmittag an.

Der DFC Westsachsen Zwickau hat in der Fußball-Landesliga der Frauen am Sonntag seinen ersten Rückrundensieg unter Dach und Fach gebracht. Der fiel mit einem 7:1 (5:0) gegen Roter Stern Leipzig deutlich aus. Nach den durchwachsenen Leistungen zuletzt bei Fortuna Dresden II (2:2) und daheim gegen die SpVgg Leipzig (0:1) belohnten sich die... Der DFC Westsachsen Zwickau hat in der Fußball-Landesliga der Frauen am Sonntag seinen ersten Rückrundensieg unter Dach und Fach gebracht. Der fiel mit einem 7:1 (5:0) gegen Roter Stern Leipzig deutlich aus. Nach den durchwachsenen Leistungen zuletzt bei Fortuna Dresden II (2:2) und daheim gegen die SpVgg Leipzig (0:1) belohnten sich die...