Sieben Mal ließen die Lichtensteiner Fußballer am Sonntag den Ball im Netz des Oelsnitzer Tores zappeln.
Sieben Mal ließen die Lichtensteiner Fußballer am Sonntag den Ball im Netz des Oelsnitzer Tores zappeln. Bild: Symbolbild: Pasko Maksim - stock.adobe.com
Sieben Mal ließen die Lichtensteiner Fußballer am Sonntag den Ball im Netz des Oelsnitzer Tores zappeln.
Sieben Mal ließen die Lichtensteiner Fußballer am Sonntag den Ball im Netz des Oelsnitzer Tores zappeln. Bild: Symbolbild: Pasko Maksim - stock.adobe.com
Hohenstein-Ernstthal
Sieben Tore beim Oelsnitzer FC: Lichtenstein schießt sich für den Fußball-Sachsenpokal warm
Von Monty Gräßler
Die Landesklasse-Mannschaft bleibt Spitzenreiter Schöneck auf den Fersen. Für den Trainer lagen die Gründe für den bisher höchsten Saisonsieg am Sonntag auf der Hand.

Sie blieben gierig bis zum Abpfiff: Mit zwei Toren in der Nachspielzeit haben die Landesklasse-Fußballer von Fortschritt Lichtenstein am Sonntag ihren bisher höchsten Saisonsieg perfekt gemacht. Die Mannschaft behauptete mit dem 7:0 beim benachbarten Oelsnitzer FC den zweiten Tabellenplatz und schoss sich fürs Sachsenpokal-Achtelfinale am...
Mehr Artikel