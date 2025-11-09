Sieben Tore beim Oelsnitzer FC: Lichtenstein schießt sich für den Fußball-Sachsenpokal warm

Hohenstein-Ernstthal
Die Landesklasse-Mannschaft bleibt Spitzenreiter Schöneck auf den Fersen. Für den Trainer lagen die Gründe für den bisher höchsten Saisonsieg am Sonntag auf der Hand.
Sie blieben gierig bis zum Abpfiff: Mit zwei Toren in der Nachspielzeit haben die Landesklasse-Fußballer von Fortschritt Lichtenstein am Sonntag ihren bisher höchsten Saisonsieg perfekt gemacht. Die Mannschaft behauptete mit dem 7:0 beim benachbarten Oelsnitzer FC den zweiten Tabellenplatz und schoss sich fürs Sachsenpokal-Achtelfinale am...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.